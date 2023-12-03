أكثر من 5 ملايين برميل صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال شهر

2023-12-03 09:08:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر 5 ملايين برميل خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق صدّر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 5.130 ملايين برميل و بمتوسط بلغ 171 ألف برميل يوميا، منخفضة عن شهر تشرين الأول/أكتوبر الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 7.322 ملايين برميل و بمتوسط 236 ألف برميل يوميا".

واضافت ان "العراق صدّر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني بمتوسط 187 ألف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 283 ألف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 36 ألف برميل يوميا في الأسبوع الثالث "، مشيرا الى ان "صادرات الاسبوع الرابع بلغت متوسط 178 ألف برميل يوميا".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "العراق جاء بالمرتبة السادسة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا، والمكسيك، والسعودية ،وكولومبيا ، والبرازيل، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا 6 ملايين برميل"، مبينة أن "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك".