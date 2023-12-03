الاستخبارات تحرر فتاة مختطفة وتعتقل خاطفها "تاجر مخدرات" وسط بغداد

2023-12-03 09:40:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، يوم الأحد، أنها تمكنت من تحرير فتاة مختطفة وإلقاء القبض على خاطفها الذي هو أحد تجار المخدرات وذلك وسط العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة وعبر معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز، من تحرير فتاة مختطفة تبلغ من العمر (18) سنة في منطقة الجادرية ببغداد.

وأشار البيان إلى إلقاء القبض على خاطفها الذي هو أحد تجار ومروجي المواد المخدرة وصادرة بحقه مذكرة قضائية وفق أحكام المادة (28) مخدرات، وأحيل الى الجهات المختصة أصوليا.