دورية ليلية تضبط سارقي كيبلات الكهرباء في واسط
2023-12-03 10:12:09 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم -
وكالة الوزارة لشؤون الشرطة
مفارز قسم شرطة الزبيدية تلقي القبض على ثلاثة متهمين يستقلون عجلة محملة بأسلاك كهرباء مقطعة مختلفة الألوان والمقاسات:
وفقاً لتوجيهات قائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد بمواصلة إجراء الممارسات الأمنية ونشر الدوريات المفارز في الطرق الرئيسية ، تمكنت مفارز مركز شرطة الدبوني التابع إلى قسم شرطة الزبيدية اثناء تجوال الدوريات الليليه على طريق كوت _ بغداد من القاء القبض على ثلاثة متهمين يستقلون عجلة ضبط فيها اسلاك كهرباء مقطعة مختلفة الأحجام والمقاسات وآله قطع اسلاك .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ليتم إحالتهم إلى القسم المختص .
قيادة شرطة محافظة واسط
قسم العلاقات والإعلام
يتبع ...