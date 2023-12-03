دورية ليلية تضبط سارقي كيبلات الكهرباء في واسط

2023-12-03 10:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وكالة الوزارة لشؤون الشرطة

مفارز قسم شرطة الزبيدية تلقي القبض على ثلاثة متهمين يستقلون عجلة محملة بأسلاك كهرباء مقطعة مختلفة الألوان والمقاسات:



وفقاً لتوجيهات قائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد بمواصلة إجراء الممارسات الأمنية ونشر الدوريات المفارز في الطرق الرئيسية ، تمكنت مفارز مركز شرطة الدبوني التابع إلى قسم شرطة الزبيدية اثناء تجوال الدوريات الليليه على طريق كوت _ بغداد من القاء القبض على ثلاثة متهمين يستقلون عجلة ضبط فيها اسلاك كهرباء مقطعة مختلفة الأحجام والمقاسات وآله قطع اسلاك .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ليتم إحالتهم إلى القسم المختص .



قيادة شرطة محافظة واسط

قسم العلاقات والإعلام

يتبع ...