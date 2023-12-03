2023-12-03 10:14:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب العراقي لكرة اليد عن تشكيلة المنتخب الوطني للرجال استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم منتصف شهر كانون الثاني في البحرين.

وقال عضو المكتب الإعلامي، حسام عبد الرضا لوكالة شفق نيوز، إن مدرب المنتخب ظافر صاحب كشف تشكيلة المنتخب التي ستمثل المنتخب في البطولة وقد تألفت القائمة من اللاعبين، احمد مكي ومنتظر قاسم وزين العابدين محمد وبدر الدين حمودي ووائل حافظ والامير علي وماجد عبد الرضا واحمد طارق ومصطفى بكري وجاسم غصاب محمد وعلي عبد الرضا ومحمد علي ومصطفى محمد ومجتبى باسم وسجاد طالب وعلي عبد الكريم واحمد خالد عدنان وأشرف مؤيد وأحمد مالك.

وأوضح عبد الرضا، ان لاعبين اثنين اعتذرا بشكل مفاجىء عن الالتحاق للمنتخب وهما علي عدنان بداعي الاصابة وعلي محمد السيلاوي لارتباطات عائلية ، مبينا ان المدرب عوض غيابهما بلاعب الحشد الشعبي اشرف مؤيد .

واشار الى ان الاتحاد وبالتنسيق مع المدرب حدد معسكر تدريبي قصير قبل البطولة في البحرين للمدة من 12-16 من كانون الثاني المقبل يتخلله مباراتان وديتان أمام منتخب البحرين .

واضاف ان الاتحاد الاسيوي أجرى سحبة بطولة تصفيات اسيا ووقع منتخبنا ضمن المجموعة الثالثة التي تضم اليابان والسعودية والهند .

ولفت الى ان المنتخب سيواصل تدريباته في بغداد لحين موعد بدء معسكره المقبل في البحرين .

وكان الاتحاد العراقي سمى المدرب ظافر صاحب بعد أن قدم المدرب المصري مؤمن شريف اعتذاره عن تكملة المشوار في قيادة المنتخب .