العراق يتعقب طبقات الجو العليا ببالون هوائي.. ما هي منظومة "الراديو سوند"؟

2023-12-03 10:22:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



ادخلت وزارة النقل _الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي ، امس السبت،منظومة الراديو سوند للخدمة الفعلية من خلال اطلاق البالون الهوائي الذي يحمل جهاز التعقب لارسال المعلومات من طبقات الجو العليا الى محطاتنا الارضية.



وقال مدير عام الهيئة السيد عبد العظيم الساعدي :وصل ارتفاع البالون الى (21) الف متر وتم استقبال البيانات وارسالها الى قسم التنبؤ الجوي في مطار بغداد الدولي والى مراكز تجميع البيانات العالمية ونشرها في المواقع جميعاً.



ونوه قائلاً :ان هذه الارسالات تعد الاولى فعلياً بعد التوقف الذي استمر اكثر من عشرة سنوات ،مشيراً الى ان هذا المشروع الحيوي انجز وفقاً لتوجيهات وزير النقل الاستاذ رزاق محيبس السعداوي وهو ضمن مشاريع البرنامج الحكومي، يساهم في تحديد حركة واتجاهات المنخفضات والمرتفعات الجوية إضافة الى " قياس عناصر الجو في طبقات الجو العليا فضلا عن المساهمة في رفع تصنيف المطارات .

يتبع ...