دورية ليلية تضبط سارقي "كيبلات" الكهرباء في واسط

2023-12-03 10:26:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الاحد (3 كانون الأول 2023)، ضبط ثلاثة متهمين يستقلون عجلة محملة بأسلاك كهرباء مقطعة في ناحية الزبيدية.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "وفقاً لتوجيهات قائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد بمواصلة إجراء الممارسات الأمنية ونشر الدوريات المفارز في الطرق الرئيسية، تمكنت مفارز مركز شرطة الدبوني التابع إلى قسم شرطة الزبيدية اثناء تجوال الدوريات الليلية على طريق كوت _ بغداد من القاء القبض على ثلاثة متهمين يستقلون عجلة ضبط فيها اسلاك كهرباء مقطعة مختلفة الأحجام والمقاسات وآله قطع اسلاك" .

وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين ليتم إحالتهم إلى القسم المختص".