اللواء باقري من بغداد: ليست لدينا أية مشكلة مع العراق في المجال الأمني

2023-12-03 10:28:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، أن زيارته إلى العراق تهدف لمناقشة سبل تنمية العلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين.

وقال اللواء باقري في تصريح للصحفيين فور وصوله إلى العاصمة بغداد، إنه "سنجري خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين الى البلد الشقيق والجار العراق، لقاءات مع القادة في الجيش وعدد من المسؤولين السياسيين في هذا البلد، وهدفنا من الزيارة هو مناقشة سبل تنمية العلاقات العسكرية بين البلدين الجارين".

وأضاف أنه "ليست لدينا أية مشكلة مع دولة العراق في المجال الأمني، وهذا البلد باعتباره صديقا وجارا لنا نواصل معه مسار تنمية التعاون العسكري".

ونوه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "هنالك في الوقت الحاضر أعداد كبيرة من الطلاب الجامعيين من الجيش العراقي يواصلون دراستهم في الجامعات العسكرية الايرانية وفي المقابل توجد أيضا إمكانية دراسة طلابنا الجامعيين العسكريين في دولة العراق".

وتابع بالقول، "ستكون لدينا (إيران والعراق) اتصالات عملياتية وتعليمية مختلفة مع بعضنا البعض"، موضحا أنه "خلال هذه الزيارة، سنناقش ونراجع هذه المجالات مع هيئة الأركان المشتركة العراقية والمسؤولين العراقيين الآخرين؛ أعتقد أنه سيتم وضع الأساس للتطوير السليم للعلاقات في هذه الزيارة".

ووصل بغداد مساء أمس السبت، رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري على رأس وفد سياسي عسكري رفيع المستوى من إيران، تلبية لدعوة رئيس أركان الجيش العراقي.