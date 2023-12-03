الصقور يتمسكون بصدارة دوري نجوم العراق ومباريات مؤجلة تبعثر الحسابات

2023-12-03 10:56:26 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، عن ترتيب فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة السادسة.

وتمسك نادي القوة الجوية بترتيب الفرق برصيد 13 نقطة رغم تأجيل مباراته أمس السبت أمام الحدود ضمن الجولة السادسة مستغلا خسارة ملاحقه نادي الشرطة أمام النفط 0-1.

وقفز نادي نفط ميسان للمركز الثاني برصيد 11 نقطة، ثم الحدود ثالثا بنفس الرصيد ولديه مباراة مؤجلة، وبنفس الرصيد يأتي نادي دهوك رابعا لكن فارق الأهداف جعل تسلسل الفرق الثلاثة على هذا النحو.

وتمتلك ثلاثة أندية 10 نقاط ويأتي بالمقدمة نوروز بالمركز الخامس، ثم الشرطة سادساً، فالطلبة بالمركز السابع، ويأتي نادي النفط بالمركز الثامن برصيد 9 نقاط.

وتمتلك ثلاثة اندية ثماني نقاط ويأتي بالمقدمة الكرخ في المركز التاسع يليه نفط البصرة عاشراً ثم الزوراء بالمركز الـ 11 ولديه مباراة مؤجلة.

وحلّ نادي القاسم بالمركز الـ 12 برصيد 7 نقاط ولديه مباراة مؤجلة ، بينما تمتلك ثلاثة اندية ست نقاط ويأتي بالمقدمة زاخو بالمركز الـ 13 ولديه مباراة مؤجلة ثم النجف بالمركز الـ 14 ، يليه كربلاء بالمركز الـ 15 ، ويأتي الكهرباء بالمركز الـ 16 ولديه مباراة مؤجلة، في حين تمتلك ثلاثة اندية اربع نقاط، ويأتي بالمقدمة اربيل بالمركز الـ 17 يليه امانة بغداد بالمركز الـ 18 ، ثم الميناء بالمركز الـ 19، ويأتي نفط الوسط بالمركز الأخير برصيد نقطتين ولديه مباراة مؤجلة .