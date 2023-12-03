2023-12-03 10:57:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



أفاد مصدر أمني، الأحد، بوفاة معتقل متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مسلحة مع قوات الأمن (آسايش) في مدينة كلار التابعة للسليمانية.



وقال المصدر إن "المتوفي ويدعى (رزكار جلال محي الدين) كان قد واجه مع اثنين آخرين، قوة من الآسايش في الـ ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٣، بمنطقة قريبة من قلعة شيروانه في مدينة كلار، ليصيب إثر ذلك بجروح قبل أن يلقى مصرعه اليوم".



وكانت المديرية العامة لأمن السليمانية (آسايش)، أعلنت في الـ ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٣، عن الإطاحة بعصابة لتجارة المخدرات بعد مواجهات مسلحة.



وقالت المديرية في بيان إن “مفارز مديرية العمليات في الآسايش نفذت بالتنسيق مع مديرية مكافحة المواد المخدرة التابعة لجهاز الأمن، نفذت عملية أمنية في مدينة كلار للقبض على ثلاثة تجار مخدرات”، مبينة أن “المتهمين حاولوا خلال تنفيذ العملية التي تمت وفقا لأوامر قضائية، الفرارَ وفتحَ النار على القوة المنفذة”.



وأضافت أن “مفارز الأمن (آسايش) تمكنت وبوقت قياسي من الإطاحة بالمتهمين الثلاثة بعد إصابة أحدهم خلال المواجهات المسلحة”، مشيرة إلى “الاستيلاء على المواد المخدرة التي كانت بحوزتهم والمتألفة من كيلوغرام كريستال والحشيش، قبل الترويج.

يتبع ...