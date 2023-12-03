هيئة الإعلام تطلق أحد أكبر مشاريع التحول الرقمي في القطاع التربوي

2023-12-03 11:01:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

تعلن هيئة الإعلام والاتصالات في العراق عن انطلاق أحد أكبر المشاريع الخاصة بالتحول الرقمي في القطاع التربوي في البلاد، بالتعاون مع وزارة التربية ومنظمة اليونسكو.



ويهدف المشروع إلى تطوير القطاع التعليمي من خلال نشر نظام معلومات إدارة التعليم في العراق EMIS، وهو ما يسهم في إيصال خدمات الإنترنت وإنجاز الخطوات التعليمية، وتوظيف التحول الرقمي للإدارات التربوية بدلاً من النظام الورقي السائد في التعليم التقليدي.



وبحسب الاتفاق الموقع مع وزارة التربية واليونسكو، قامت هيئة الإعلام والاتصالات باستكمال المرحلة الثانية للمشروع وذلك من خلال توفير وتفعيل (1500) جهاز إنترنت مع شريحة اتصال لاستكمال العدد الكلي (3000) جهاز وبالتنسيق مع شركات الهاتف النقال، تقدم مجاناً للكوادر التربوية وذلك من حساب الخدمة الشاملة في الهيئة.



ووفقاً للخطط الموضوعة فقد تم اليوم تفعيل خدمات الانترنت في المشروع رسمياً لدى المديريات والمدارس المرشحة من قبل وزارة التربية وبالتنسيق مع منظمة اليونسكو على أن يكون العدد قابلاً للتغيير في حال حدوث المتغيرات في حينها.



هيئة الإعلام والاتصالات

الإعلام والاتصال الحكومي

3- كانون الأول 2023

يتبع ...