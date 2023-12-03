2023-12-03 11:10:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة كركوك، يوم الأحد، معاودة حملة ردم وإزالة أحواض تربية الأسماك بعد انتهاء المهلة الحكومية الممنوحة لأصحابها في الأول من الشهر الجاري.

وقال مدير الدائرة زكي كريم احمد لوكالة شفق نيوز، ان كوادر الموارد المائية وبمشاركة القوات الأمنية شرعت بحملة معاودة ردم أحواض وبحيرات الأسماك الفارغة و المملؤة بالاسماك ضمن خطة تقنين المياه، والحفاظ على الخزين المائي للمياه الجوفية وتوجيهها نحو الاحتياجات الأساسية.

وأشار أحمد إلى مباشرة حملة الردم والازالة في قضاء داقوق جنوبي كركوك والذي يحوي أكثر من 500 حوض وبحيرة.

واكد احمد ان كركوك تحوي أكثر من 800 حوض أسماك وتم ازالة وردم نصفها ضمن خطط الموارد المائية والحكومة، لافتا إلى استمرار الحملة وفق الخطط المقررة.