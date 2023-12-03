تفاقم أزمة شح المياه وتلوثها في العراق.. أهم الأسباب وأساليب معالجتها (فيديو)

2023-12-03 12:49:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أطلقت وزارة البيئة، اليوم الاثنين (3 تموز 2023)، حملة توعوية تهدف الى الحفاظ على نقاء مصادر المياه في العراق إثر تفاقم أزمة شح المياه وتلوثها في العراق، فيما كشفت أهم الأسباب وأساليب معالجتها





ونشرت دائرة التوعية والاعلام البيئي في الوزارة فيديو، تابعته "بغداد اليوم"، يحاكي مسلسل مغامرات البحار سندباد، يحث فيه المواطنين بالحفاظ على نقاء مياه نهر دجلة.

وأشار الفيديو الى أسباب قلة نقاء مياه نهر دجلة ، هي التجاوزات التي تطال دجلة وباقي الأنهار الناتجة من رمي النفايات والإنقاض من الأنشطة الصناعية المتمثلة بالأنشطة البلدية والصحية والكهربائية ومنشأة القطاع الخاص.

ولفت الفيديو الى أن المواطنين لهم دور سلبي في موضوع تلوث الأنهر من خلال رمي النفايات والانقاض والحيوانات النافقة فيها، مشيراً الى أن، المخيف أكثر اقفاص الأسماك التي يزيد عددها الحد المعقول.





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