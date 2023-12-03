بعد الغاء نادي المرور.. اتحاد الكرة العراقي يسمح بانتقال لاعبيه لأندية أخرى

2023-12-03 12:54:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، فتح باب الانتقالات للاعبي نادي المرور فقط إلى الأندية الأخرى لكرة الصالات تحديداً,

وحدد اتحاد الكرة العراقي، وفق بيان صدر عنه ورد إلى وكالة شفق نيوز، فترة الانتقالات ابتداءً من تاريخ اليوم الأحد 3/12/2023، ولغاية يوم الثلاثاء 5/12/2023، في الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وكان وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، قرر إلغاء أندية النجدة والمرور والدفاع المدني والرد السريع التي ترعاها الوزارة.

وأبلغ الشمري وزير الشباب والرياضة بحسب كتاب صادر بالموافقة على إضافة نادي (آليات الشرطة) إلى الأندية المعتمدة في وزارة الداخلية (الشرطة، الحدود) لتصبح ثلاث أندية فقط.