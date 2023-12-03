وزير الداخلية ورئيس الأركان الإيراني يبحثان تعزيز العمل الاستخباري المشترك

2023-12-03 12:56:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

التقى وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري اليوم الأحد، في مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية، رئيس هيئة ألاركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية الفريق أول محمد باقري، وفي بداية اللقاء رحب السيد الوزير بضيفه وبحث معه جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين الجارين.

وأكد السيد الوزير على أهمية العمل في مركز التنسيق المشترك بما يعزز أمن البلدين خاصة في تأمين الحدود العراقية الإيرانية ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتكثيف العمل في المجال الاستخباري، مبيناً سيادته أن الوزارة حريصة على تقوية أواصر العلاقات الثنائية.

من جانبه، قدم رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية شكره للسيد الوزير على اهتمامه بإنجاح زيارة الأربعين وكذلك حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، مؤكداً حرص بلاده على دعم أمن واستقرار العراق والعمل على ضبط الحدود الدولية المشتركة