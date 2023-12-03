2023-12-03 13:00:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الاحد (3 كانون الأول 2023)، أمراً ولائياً باستمرار الصلاحيات المالية والإدارية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة لحين حسم الدعوى.

وذكر اعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ عبارة (تقوم الدوائر المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور) في المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 ".

وأشار البيان الى "بقاء التزام الحكومة بتنفيذ ما ورد في المادة المذكورة بخصوص إنهاء العمل بالوكالة ولحين حسم الدعوى المقامة أمام هذه المحكمة بالعدد (223/اتحادية/2023) للطعن بدستورية المادة آنفة الذكر وذلك لضمان استمرار عمل المرافق العامة وعدم تعطيلها".

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