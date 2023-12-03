فريق الإعلام الحكومي يعلن إنجاز 30 مدرسة نموذجية في محافظات مختلفة

2023-12-03 13:10:47 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد



أعلن فريق الإعلام الحكومي، عن إنجاز (30) مدرسة مختلفة التصاميم والسعات في عدد من المحافظات، ضمن مشروع الأبنية المدرسية النموذجية، الذي تشرف عليه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأوضح فريق الإعلام الحكومي اليوم الأحد، أن المشروع، يحظى باهتمام مباشر من لدن السيد رئيس مجلس الوزراء، والذي يُعد واحداً من أهم الملفات المدرجة ضمن البرنامج الحكومي، وهو الأول الذي تمت المباشرة فيه ضمن الاتفاق الإطاري بين جمهورية العراق وجمهورية الصين الشعبية.

وتوزعت الأبنية المُنجزة، كالآتي: (12) في محافظة البصرة، و(6) في الديوانية، و(5) في بغداد، و(2) في النجف الأشرف، ومدرسة واحدة في كل من، محافظات، واسط، وكربلاء المقدسة، وميسان، وبابل، وذي قار.

ويضم المشروع، أربعة تصاميم حديثة بثلاث سعات (12، و18، و24) صفاً، تحتوي كل بناية على أربع قاعات إضافية، للدراسات الإلكترونية والمختبرية ومكتبة وقاعة للاجتماعات، بمساحة تتراوح بين (2500-3000) م2 لكل بناية.

وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع، إنشاء (1000) مدرسة موزعة على المحافظات بحسب ثلاثة معايير، هي: الكثافة السكانية ، والدوام المزدوج والثلاثي ، والمدارس الكرفانية، حيث سيسهم المشروع في فك الاختناقات الحاصلة في الأبنية المدرسية، وإنهاء ظاهرة الدوامين المزدوج والثلاثي والمدارس الكرفانية، ومن المقرر أن يتم إنجاز (128) نهاية السنة الحالية.



فريق الإعلام الحكومي

3 كانون الأول 2