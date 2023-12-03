2023-12-03 13:58:21 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأحد، حاجة العراق لخطط استراتيجية رصينة من أجل مكافحة التصحر، مشدداَ على وضع اتفاقات جديدة بخصوص المياه مع دول المنبع.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في ورد لوكالة شفق نيوز، إن رشيد "التقى اليوم الأحد، في مقر إقامته بإمارة دبي، أعضاء الوفود العراقية المشاركة في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف أنه "خلال اللقاءات، التي ضمت عدداً من أعضاء مجلس النواب والخبراء والمختصين في مجالات البيئة والطاقة والتكنولوجيا، ثمن الرئيس مشاركات الوفود العراقية في هذا المؤتمر وجهودهم المتميزة في تعميق علاقات العراق مع المجتمع الدولي في مختلف المجالات وبما يحقق المصالح العليا للبلد".

واكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، بحسب البيان، "حاجة العراق لخطط استراتيجية رصينة من أجل مكافحة التصحر ومواجهة التغيرات المناخية فضلاً عن اتفاقات جديدة بخصوص المياه مع دول المنبع"، مؤكداً "ضرورة دعم الجهود الحكومية في هذا المجال".

وأوضح رشيد "أهمية تفعيل آليات التنسيق وتعزيز التواصل بين رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب في هذا المجال والاتفاق على خطة عمل موحدة وتوحيد الرؤى والجهود لتعضيد القرار العراقي وأسلوب التفاوض مع الأطراف الدولية للخروج بنتائج إيجابية تصب في مصلحة البلاد".

ولفت رشيد إلى أن "اللقاءات التي جمعته بزعماء وقادة الدول والمنظمات المشاركة في (كوب 28) وما نتج عنها من مخرجات إيجابية على طريق توسيع آفاق التعاون وتعزيز التواصل مع محيط العراق الإقليمي والدولي والتي ستمهد إلى عقد شراكات استراتيجية في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والاستثمار والبيئة والطاقة".

وأشار المكتب الإعلامي في بيانه إلى ان "اللقاء، حضره نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير البيئة نزار ئاميدي وعدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء والمستشارين"