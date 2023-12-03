التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة ضمن قناة النخبة في الجامعات الحكومية

2023-12-03 14:09:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج الوجبة الثالثة من قبول الطلبة ضمن قناة النخبة في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2024/2023.



وتتضمن النتائج قبول طالبين اثنين من خريجي السنة الدراسية 2022/2021 و (24) طالبا من خريجي السنة الدراسية 2023/2022 في تخصصات القانون والتربية والإدارة والاقتصاد والتربية الأساسية والإدارة الصناعية للنفط والغاز وفق ضوابط القبول الخاصة بالقناة.



وبهذا الصدد توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات بدء إجراءات تسجيل الطلبة واعتماد بيانات نتائج القبول المنشورة في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org).



دائرة الإعلام والاتصال الحكومي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

3 كانون الاول 20