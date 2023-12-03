2023-12-03 14:35:26 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أوضحت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاحد (3 كانون الأول 2023)، تأثير الخطاب الديني في مكافحة الفساد، فيما اشارت الى ضرورة دعم الجهود الحكومية في محاربة هذه الآفة.

وأكد عضو اللجنة غريب عسكر لـ “بغداد اليوم"، أن "الخطاب الديني له تأثير كبير بقضية مكافحة الفساد ودفع الكثيرين لمحاربة الفساد وكشف الفاسدين"، مبينا ان "كل المنابر الدينية تنادي بضرورة مكافحة الفساد، وهذه الدعوات لها أثر إيجابي في الجهود الحكومية".

وأشار عسكر الى، أن "محاربة الفساد مسؤولية تضامنية ما بين كل شرائح المجتمع العراقي"، لافتا الى ان "كشف الفساد امام الجهات المختصة واجب كل مواطن، ومحاربة الفساد عبر الخطابات الدينية والعشائرية والمجتمعية المختلفة أمر ضروري لدعم كل الجهود والخطوات الحكومية التي بدأت تتصاعد ضد الفساد والفاسدين".

وكان رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، قد دعا أمس السبت (2 كانون الاول 2023)، المُؤسَّسات الدينيَّة إلى دعم جهود الأجهزة الرقابيَّة في معركتها الضروس ضدَّ الفساد، مُنبّهاً إلى حاجة تلك المعركة إلى ما يشابه فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقتها المرجعيَّة وكانت العنصر الرئيس في الانتصار على الجماعات الإرهابيَّة، وفق بيان للهيئة تلقته "بغداد اليوم".

وقال حنون، خلال كلمته في الندوة العلميَّة التي عقدتها دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة بالتعاون مع مركز دجلة للدراسات الاستراتيجيَّة تحت شعار (الخطاب الديني المؤثر.. أساس في تعزيز ثقافـة الـنزاهـة ومكافحـة الفسـاد) والتي شارك فيها ثلة من خطباء المنبر الديني وأساتذة الجامعات وممثلي المُنظَّمات المجتمعيَّة، إنه "هناك ضرورة لتركيز الخطاب الدينيّ على رصد الظواهر المُنحرفة في المُجتمع وتشخيص أسبابها ووضع المُعالجات المناسبة لها"، لافتاً إلى "أهميَّة توجيه الخطاب الدينيّ باتجاه تثقـيف المُجتـمع بخطـورة آفة الفساد وحرمة وقدسيَّة المال العام، مُشيداً بفتاوى المرجعيَّة الدينيَّة التي تحضُّ على الالتزام بالقوانين وأخلاقيَّات الوظيفة العامَّة، وتُحذِّرُ من الاعتداء على المال العام".