أكثر من 4 مليارات دولار مبيعات مزاد المركزي العراقي خلال شهر

2023-12-03 14:42:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي، من مزاد العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال شهر تشرين الثاني أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال شهر تشرين الثاني في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 4 مليارات و563 مليونا و 849 الفا و 74 دولارا بمعدل بلغ 217 مليونا و326 الفا و146 دولارا، مرتفعة بنسبة 17% عن الشهر الذي سبقه والبالغ 179 مليونا و 352 الفا و 967 دولارا .

واضاف مراسلنا ان مبيعات الحوالات الخارجية بلغت خلال الشهر الماضي بلغت 4 مليارات و 397 مليونا و388 الفا و 496 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 90% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 438 مليونا، و584 ألفا و700 دولار.

واشار مراسلنا الى ان هذه المبيعات توزعت ما بين حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، وما بين البيع النقدي للمصارف فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.