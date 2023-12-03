2023-12-03 14:58:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني مطلع، اليوم الاحد (3 كانون الأوّل 2023)، عن صدور توجيهات تتعلق بمنطقة حاوي العظيم اقصى شمال محافظة ديالى، فيما أشار إلى ان هناك 6 مناطق تعتبر فارغة وتشكّل حلقات سواء في المشهد الأمني.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" وفدًا امنيًا رفيعًا من وزارة الدفاع زار حاوي العظيم اقصى شمال ديالى بعد يومين من تعرض نقطة مرابطة أمنية لهجوم داعشي ما اسفر عن استشهاد ضابط برتبة نقيب واصابة جندي اخر في اول خرق من نوعه منذ اشهر.

واضاف، ان" الوفد أصدر 3 توجيهات مهمة تضمن تشديد الاجراءات والضغط على مناطق نشاط خلايا داعش وتفعيل الجهد الاستخباري واعتماد الاحزمة النارية في تعقب الاهداف من اجل درء اي تهديدات امنية مباشرة".

فيما اكد الخبير الأمني مروان العبيدي، بان استقرار حاوي العظيم يعتمد بالاساس على صلاح الدين خاصة وان هناك من 5-6 مناطق فارغة تشكل حلقات سوداء في المشهد الامني وتستغل من قبل الخلايا الارهابية في الاختباء وشن الهجمات ومنها المطيبيجة والميتة وغيرها".

واضاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" إعادة الاسر النازحة الى مناطق المحاذية لحاوي العظيم من جهة صلاح الدين هي من تقطع الطريق امام شن هجمات داعش وتضغط على التنظيم بقوة ".

وأفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (30 تشرين الثاني 2023)، باستشهاد ضابط في تعرض لارهابيي داعش على نقطة مرابطة للجيش شمال محافظة ديالى.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "تعرضاً ارهابياً شهدته مقتربات حاوي العظيم أقصى شمال ديالى قرب الحدود الادارية مع محافظة صلاح الدين".

ولفت المصدر الى، ان "التعرض اسفر عن استشهاد ضابط برتبة نقيب في هجوم شنه داعش على نقطة مرابطة أمنية للجيش في حاوي العظيم 75 كم شمال بعقوبة".