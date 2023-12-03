رئيس هيئة النزاهة والسفير الفسلطيني يبحثان إبرام مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد

2023-12-03 15:28:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أبدى رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، اليوم الأحد (3 كانون الأول 2023)، دعمه الكامل للقضيَّة الفلسطينيَّة وتحرير كامل الأراضي المُحتلَّة، وإقامة دولة فلسطين العربية وعاصمتها القدس الشريف على كامل ارضها المُغتصبة.

ونقل بيان لهيئة النزاهة تلقته "بغداد اليوم"، عن حنون تأكيده خلال لقائه السفير الفسلطيني لدى العراق أحمد الرويضي، أنَّ القضيَّة الفلسطينيَّة مستحكمة في وجدان الشعب العراقيّ وأنَّ "آباءنا أورثونا حبَّ فلسطين والدفاع عن قضيَّة شعبها المظلوم"، مُعرباً عن أسفه للمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحقّ الأطفال والنساء في قطاع غزة المحاصر، داعياً إلى تحقيقٍ دوليٍّ في تلك الجرائم وتقديم الجناة للعدالة، مُنوّهاً بتوجيه السيد رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) على سرعة إبرام مُذكَّرة التفاهمٍ المزمع عقدها بين هيئة النزاهة الاتحادية وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينيَّة.

من جانبه، ثمَّن السفير أحمد الرويضي إصرار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على دعم القضية الفلسطينية بكافة الوسائل ومنها التوجيه على سرعة إنجاز مُذكَّرة التفاهم بين هيئة النزاهة الاتحادية وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينيَّة، وتحمُّل الجانب العراقي تكاليفها كافة، معرباً عن امتنان وشكر الشعب الفسلطيني لموقف جمهوريَّة العراق ورئيس مجلس الوزراء العراقي الداعمين لآمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته العادلة بإقامة الدولة الفسلطينيَّة وعاصمتها القدس الشريف.

واتفق الطرفان حسب البيان، على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وتبادل الخبرات والتجارب بهذا الصدد، وتحديد قواعد وأنماط تبادل المعلومات المُتاحة على المستويات الوطنيَّـة والإقليميَّـة والدوليَّـة، وتنسيق الجهود في مجال منع الفساد والوقاية منه.