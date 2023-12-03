2023-12-03 15:32:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



أعلنت وزارة العدل عن الموقف الشهري للمطلق سراحهم من الاقسام الاصلاحية خلال تشرين الثاني 2023، ومن بينهم المشمولين المطلق سراحهم بقانون العفو العام .



وبلغ العدد الكلي للمفرج عنهم خلال تشرين الثاني (662) نزيلاً في بغداد والمحافظات بينهم (653) المطلق سراحهم بالافراج او بقرار تمييزي او انتهاء مدة المحكومية.



كما بلغ عدد المطلق سراحهم خلال الشهر الماضي للمشمولين بالعفو العام بلغ (9) نزيلاً ليصبح عدد المطلق سراحهم منذ شهر تشرين الثاني 2016 ولغاية 30/11/2023(9676) نزيلاً ، ومجموع المطلق سراحهم بقرار العفو الخاص منذ شهر كانون الثاني 2020 ولغاية 31 / 11/ 2023 ( 1178) نزيلاً .



إعلام وزارة العــــدل

3/ كانون الأول / 2