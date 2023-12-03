وزير الإعمار يوضح تفاصيل إزاحة مقابر في الشيخ معروف

2023-12-03 16:20:02 - المصدر: الفرات نيوز



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? كان المخطط أن يكون هناك شارع داخل مقبرة الشيخ معروف، لكن الحكومة قررت استبداله بمجسر لتقليل عدد القبور التي يتم رفعها.

? جميع الخطوات تتم بالتنسيق مع الوقف السُني، و يتم عرضها على الفقهاء وفق القواعد الشرعية.



? لا صحة لما يشاع حول رفع المقبرة بالكامل، و انما فقط القبور التي تتقاطع مع أعمدة المجسر التي سيتم تقليصها للحد الادنى بانشاء مجسر ذي فضاءات طويلة.

? جميع الرفات سيتم نقلها على نفقة الوزارة وباشراف العلماء.



? العمل داخل المقابر ليس جديداً لإغراض المصلحة العامة، وحتى مقبرة الشيخ معروف نفسها تم رفع عدد من قبورها في التسعينات لإغراض بناء الجامع والشارع وغيرها الكثير من الأمثلة داخل العراق وخارجه.

? الشركة المتعاقدة أستعجلت في وضع اللافتة، وسيتم اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة وفق القانون والاصول الشرعية.