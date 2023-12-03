2023-12-03 16:54:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيتشن، يوم الأحد، الزيارة المرتقبة إلى المملكة المتحدة.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تناول لقاء السوداني والسفير البريطاني، البحث في العلاقات بين البلدين، وسبل تطويرها، في مختلف المجالات، خصوصاً السياسية والاقتصادية.

وكما تطرق اللقاء إلى زيارة رئيس الوزراء المرتقبة، للمملكة المتحدة، وأبرز الملفات والموضوعات المشتركة التي ستُناقش خلال الزيارة، بما يسهم في إنجاحها.

وشدد السوداني، وفق البيان، على ضرورة تكثيف جهود جميع الدول، وتحديداً الدول الأوروبية؛ من أجل استقرار المنطقة، والعمل على تحقيق السلام والأمن لجميع شعوبها.