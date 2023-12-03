عباس عطية مدربا لنفط الوسط خلفا لماجد نجم

2023-12-03 17:02:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة الادارية لنادي نفط الوسط الرياضي عن قبول طلب الاعتذار الذي قدمه مدرب الفريق ماجد نجم عن مواصلة مشواره من تدريبه فريق كرة النادي بعد النتائج غير الملبية للطموح جاء ذلك بعد الاجتماع المطول الذي عقدته ادارة النادي مع الكادر التدريبي والذي انتهى بقبول الاعتذار.

وأعربت إدارة النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ عن شكرها وتقديرها للمدرب ماجد نجم ومساعده سلمان حسين على الجهود التي بذلوها خلال فترة توليهم المسؤولية ووقفتهم المشرفة مع النادي رغم الظروف القاسية والصعبة التي يمر بها نتيجة عدم توفر الدعم المادي وعدم استلام اللاعبين لمستحقاتهم المالية لحد الان.

واضاف البيان انه تم في الاجتماع ايضا تسمية المدرب عباس عطية مدربا للفريق يساعده حسن عباس فيما جددت الثقة بالمدرب المساعد حسن هادي ومدرب حراس المرمى محمد عبد الزهرة وقاسم عباس مدربا للياقة البدنية ونبيل عباس مديرا للفريق.