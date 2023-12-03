وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 15523 شهيدا و41316 مصابا
المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يعتقل 35 كادرا صحيا في قطاع غزة على رأسهم مدير مجمع الشفاء الطبي
المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: الاحتلال لا يزال يتحكم في حجم ونوعية المساعدات بهدف خنق المنظومة الصحية
المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: طواقمنا الطبية تتعامل مع مئات الجرحى على الأرض بإمكانات متواضعة للغاية
المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: الجرحى ينزفون حتى الموت بسبب عدم توفر الخدمات الصحية
المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يتعمد الاستمرار بقصف مستشفيات شمالي القطاع
المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: آلية مغادرة الجرحى للعلاج في الخارج تسير ببطء شديد وتفقدنا العشرات منهم يوميا
المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله #الحوثيين: أوقفنا الملاحة أمام سفن العدو الإسرائيلي نصرة للشعب الفلسطيني
المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: الموافقات على خروج الجرحى تصلنا متأخرة ويسمح فقط لأعداد محدودة بالخروج
المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: منذ بدء الحرب تمكن 413 جريحا فقط من الذهاب إلى الخارج للعلاج