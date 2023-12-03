وزير التخطيط يعلن من البصرة إعادة بناء جامع السراجي خلال 120 يوما

2023-12-03 17:20:03 - المصدر: الفرات نيوز

نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط يزور محافظة البصرة، ويطلع ميدانيا على واقع المشاريع المنفذة، ويفتتح مركز الديلزة في الزبير، واعادة بناء جامع السراجي خلال 120 يوما.

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زار السيد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، الاستاذ الدكتور محمد علي تميم، اليوم، الاحد محافظة البصرة، واطلّع ميدانيا برفقة المحافظ اسعد العيداني، على واقع المشاريع التي يجري تنفيذها في المحافظة وسير العمل فيها.

الى ذلك افتتح السيد الوزير، مركز الديلزة في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، مشيرا الى ان مجلس الوزراء اتخذ مؤخراً قراراً يقضي بحلحلة مشاكل 3 مستشفيات متوقفة من اجل النهوض بالواقع الصحي في المحافظة، مضيفاً ان محافظة البصرة تشهد حملة اعمار ممتازة.

واعلن السيد الوزير عن احالة مشروع اعادة بناء جامع السراجي من قبل الحكومة المحلية في المحافظة وفق مواصفات عالية تتناسب مع الارث الحضاري للجامع، مبينا ان مدة

تنفيذ المشروع 120 يوما.