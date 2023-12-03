"كشفت عن تأسيس شركة جديدة".. لجنة برلمانية تؤكد أهمية فصل ادارة المطارات عن سلطة الطيران المدني

2023-12-03 17:38:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت لجنة النقل في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، عن أهمية فصل ادارة المطارات عن سلطة الطيران المدني وربطها بوزارة النقل.

وقالت رئيسة اللجنة زهرة البجاري، لوكالة شفق نيوز، إن "كان هناك خلل دستوري بإدارة المطارات في العراق من قبل سلطة الطيران المدني، فهذه السلطة هي سلطة مراقبة وليس من مهامها إدارة أي مطار، ولهذا كانت هناك فقرة في قانون الموازنة تلزم بفصل إدارة المطارات وربطها بوزارة النقل".

وبينت البجاري انه "بعد ربط إدارة المطارات بوزارة النقل، سيتم تشكيل شركة جديدة تحت مسمى (شركة إدارة المطارات)، وهذا الخطوة تسرع من عملية رفع الحظر عن الطيران العراقي، فإدارة المطارات من قبل سلطة الطيران المدني كانت مخالفة لتعليمات للمنظمة الدولية للطيران، والان إزالة هذه المخالفة التي كانت أحد أبرز الأسباب الحظر الجوي على العراق".