وزير الصناعة يعلن التوصل الى اتفاقات وتفاهمات لعقد الشراكات في عدد من الصناعات

2023-12-03 18:00:03 - المصدر: الفرات نيوز

- أعلـن معالي وزير الصناعة والمعادن الأستاذ الدكتور المُهندس خالـد بتّـال النجـم ، في مؤتمر صحفي التوصُل إلى إتفاقات وتفاهُمات مبدئية بينَ شركات الوزارة وشركات القطاع الخاص حول عدد من الفُرص والمشاريع الإستثمارية التي تمَّ إعلانها وطرحها في مُنتدى الشراكات الصناعية الأول المُنعقد حالياً في مُحافظة البصـرة .

ولفـتَ معالي الوزير إلى أنهُ تمَّ خِلال المُنتدى عقد لِقاءات مُباشرة مع الصناعيين والمُستثمرين للنِقاش معهم والإستماع إلى مشاكلهم ومُقترحاتهم وإيجاد الحلول لِتذليل بعض المُعوقات ومنح مُوافقات أولية لِبعض المشاريع ، مؤكداً أنَّ الفُرص والمشاريع المُعلنة للشراكة ستكون مُتاحة أمام جميع الراغبين بالعمل مع وزارة الصناعة والمعادن لإنشاء مصانع ومشاريع جديدة لِتحقيق الشفافية والمُنافسة العادلـة .