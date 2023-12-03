موعد "الغاء النقد" وحقيقة الرسوم الاضافية.. تفاصيل جديدة عن الدفع الالكتروني بمحطات الوقود

2023-12-03 18:28:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، اليوم الأحد (3 كانون الأول 2023)، تفاصيل جديدة بشأن إيقاف الدفع النقدي في محطات الوقود مع بداية السنة الجديدة.

وقال مدير عام الشركة حسين طالب، لـ"بغداد اليوم"، ان "إيقاف التعامل النقدي في محطات الوقود بشكل تام لن يكون مع بداية السنة المقبلة، بل سيكون في الربع الأول من عام 2024، كما ستتم العملية بشكل تدريجي في المحطات واحدة بعد الأخرى".

وبين طالب ان "هناك أكشاكا سيتم افتتاحها في غالبية محطات الوقود من أجل اصدار بطاقة الدفع الإلكتروني، من أجل تسهيل هذا الامر على الكثير من المواطنين، كما ان الدفع عبر البطاقة لن يقطع خلاله أي مبلغ إضافي غير المبلغ الذي يظهر في شاشة الدفع، دون أي أجور أخرى".

وأضاف مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية ان "أجهزة الدفع ستكون متوفرة على كل مضخة حتى لا يكون هناك أي تأخير بقضية دفع الأجور، والعملية ستكون سهلة وسريعة ولن تسبب باي زخم، على العكس سوف تسرع من عملية الدفع بل الدفع النقدي الذي يأخذ وقت من اجل عد الأموال".