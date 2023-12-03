"لا تسمعوا للمتاجرين".. وزير الإعمار يكشف عن خطوة حكومية استباقية جنوب بغداد

2023-12-03 18:28:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، اليوم الأحد (3 كانون الأول 2023)، عن خطوة حكومية استباقية تخص أراضي في جنوب العاصمة بغداد.

وقال ريكاني في منشور على صفحته في الفيسبوك، "بعد انجاز طريق دورة - يوسفية ارتفعت اسعار الاراضي المجاورة لاكثر من 20 ضعفاً".

وأضاف "لكي لا تتحول هذه المناطق الى عشوائيات تشوّه الحياة في بغداد (حيث بدأ بعض ضعاف النفوس بتقطيع الاراضي الزراعية وبيعها) تعمل الحكومة على اعداد تصميم حضاري لكيلومتر من كل جانب كمرحلة اولى لتكون منطقة جميلة تضم جميع الفعاليات التجارية والسكنية والترفيهية وغيرها".

ولفت ريكاني الى ان "الزيادة السكانية الكبيرة في بغداد بحاجة الى فتح مناطق جديدة (بمختلف الاتجاهات)، وتصميمها بشكل حضاري لنعيد الى عاصمتنا وجهها الحضاري وهذا ماتعمل عليه الحكومة".

ونوه الى ان "التصميم شيء والملكية شيء آخر، فقد تمتلك قطعة ارض استعمالها تجاري او سكني او ترفيهي او حتى زراعي داخل المدينة او غيرها ولم يصدر من الحكومة اي تصرف او تصريح يشير الى استملاك هذه الاراضي اما المصادرة فهي محرمة دستورياً".

وأوضح ريكاني ان "ملكية الاراضي الزراعية في العراق انواع (ملك صرف او حق تصرف او لزمة او عقود بانواعها او حيازة بدون وجود وثيقة قانونية)".

وأكد ان "أية خطوة تخطوها الحكومة هدفها التطوير والخدمة فقط (التي تأخرت) وبالمقابل لا يمكن لها بأي حال من الأحوال ان تضر أي مواطن وتحت اي ظرف كان".

وقال وزير الاعمار "لا تسمعوا للمتاجرين، والحكومة لم تمنح فرصة استثمارية واحدة في هذه المناطق".