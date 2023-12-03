السوداني: نرفض استغلال البعض لملف الحماية الاجتماعية في الانتخابات

2023-12-03 19:10:21 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، رفضه استغلال البعض لملف الحماية الاجتماعية في الانتخابات.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (الأولى) ان "السوداني اجرى زيارة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، واطلع على إيجاز عن إجراءات دوائر الوزارة خلال هذه السنة بشأن المعالجات الخاصة بالفقر والبطالة والرعاية الاجتماعية".

وأشار السوداني وفقاً للبيان، الى "أهمية الخدمات التي تقدمها وزارة العمل تكمن في تعاملها مع الفئات الضعيفة والهشة، وهو ما يضعها أما مسؤولية حساسة تتطلب منها ضرورة المتابعة والرعاية لمستحقي هذه الخدمات، التي تمثل واجباً على كل دوائر الدولة"، مؤكداً أن "عمل الوزارة يكتسب أهمية مضافة من خلال اشتماله الأولويات الخمس للبرنامج الحكومي، الخاصة بمحاربة الفقر والبطالة ورفع مستوى الخدمات والإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد في موضوع الإعانات ومستحقيها ضمن شبكة الحماية الاجتماعية".





ولفت الى أن "الحكومة وفرت كل التخصيصات المطلوبة من أجل شمول أكبر عدد من المستحقين للإعانات، وهو ما أثمر عن شمول هذا العدد الكبير الذي بلغ 2,151,551 أسرة، ليكون المعدّل الأكبر للمشمولين في تاريخ الوزارة"، مبيناً أن "الحكومة نجحت في شمول 900 ألف أسرة خلال عام واحد، وهو الشمول الإسرع تنفيذاً للوزارة".





وشدد، من خلال التوجيه للمسؤولين في وزارة العمل ودوائرها، على "استمرار تقديم الخدمات المشروطة للمستحقين، خاصة منحة التلاميذ، إذ تتعامل الحكومة مع ملف الفقر عبر معالجة أسبابه، إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والتعليمية، مشيراً إلى أن مسوحات التخطيط ستشير إلى انخفاض مستويات الفقر بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ اليوم الأول لعملها التنفيذي".





وأستذكر رئيس مجلس الوزراء "اليوم العالمي للمعاقين"، مؤكداً أنّ "هذه الفئة تحظى برعاية واهتمام الحكومة التي ستوفر لها كل اشكال الدعم".



