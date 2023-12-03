2023-12-03 19:20:52 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ترجمة

تحدثت صحيفة تايمز اوف إسرائيل، اليوم الأحد (3 كانون الأول 2023)، عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي عقدت أمس بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكن، مؤكدة ان حكومة السوداني أصدرت "تحذيرا" لواشنطن من مغبة استمرار استهدافها الفصائل داخل البلاد.

وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان السوداني "حذر" بلينكن من تنفيذ مزيد من "عمليات الرد" التي تقوم من خلالها بضرب المواقع التي تنطلق منها هجمات ضد قواعدها في العراق، مشيرة الى ان "آخر تلك الهجمات التي وقعت في 22 من نوفمبر تشرين الثاني الماضي، أدت الى إصابة تسعة افراد من احد الفصائل التي قامت باطلاق صواريخ ضد قاعدة أمريكية.

وتابعت "مكالمة بلينكن مع السوداني تشير الى قلق واشنطن من عودة الهجمات الصاروخية والضربات بالمسيرات ضد قواتها بعد انتهاء فترة الهدنة بين حماس وإسرائيل"، مشددة على ان "الفصائل النشطة داخل العراق باتت "تهدد" التواجد الأمريكي الذي ارتفع مؤخرا من 2500 جندي، الى ما يزيد عن الثلاثة الاف.

يشار الى ان تقرير الصحيفة اكد أيضا ان السوداني ابلغ بلينكن بان حكومته "تلتزم بحماية بعثات القوات الأجنبية المتواجدة في العراق"، موضحا "بان أي هجمات امريكي ضد الفصائل "تمثل خرقا" للسيادة العراقية، دون الإشارة الى رد فعل وزير الخارجية الامريكية على موقف السوداني.