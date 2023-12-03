2023-12-03 19:47:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ألقت قوات الحدود، اليوم الأحد (3 كانون الأول 2023)، القبض على (19) متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية في السليمانية.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية تلقته "بغداد اليوم"، انه "وضمن مهام قوات الحدود لتأمين الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب، تمكنت قوة من الفوج الثاني في لواء الحدود الحادي والعشرين ضمن قيادة حدود المنطقة الاولى من إلقاء القبض على (19) متسللاً أجنبياً حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية".

وأضاف انه "تم تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".