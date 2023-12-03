2023-12-03 20:28:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الأحد (3 كانون الأول 2023)، عن فتح المنصة للمسافرين الراغبين بشراء الدولار.

وأفاد بيان للمصرف تلقته "بغداد اليوم"، بأنه "وفي الساعة الثامنة مساءً وان الآلية الجديدة تتطلب الحجز المسبق للمسافر خلال الدخول على الرابط في الصفحة الرسمية للمصرف ليحصل على الحجز الذي يمكنه من مراجعة الفرع لتسليم النقد العراقي واستلام الدولار من فرع المصرف داخل مطار بغداد الدولي".

وأضاف انه "وبهذا الاجراء سيسهل على المواطن شراء الدولار بانسيابية ونؤكد على ادخال البيانات في الحقول بصورة صحيحة لتتم عملية الحجز بنجاح".



