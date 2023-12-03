الإصابات تعكر صفو دوري نجوم العراق وحراس المرمى أبرز المتضررين

2023-12-03 20:30:09 - المصدر: العربي الجديد

شهدت مواجهات دوري نجوم العراق لكرة القدم، الذي وصل إلى جولته السادسة، العديد من الإصابات البليغة، في الوقت الذي كان فيه حراس المرمى أبرز المتضررين.

وتعرض حارس مرمى فريق النفط، علي ياسين، السبت، إلى إصابة خطيرة قبيل نهاية الشوط الأول من المباراة التي جمعت فريقه بالشرطة، حيث كاد يفقد حياته بسببها.

وعلى ملعب الزوراء الدولي في العاصمة بغداد، وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، اصطدم حارس المرمى مع زميله المدافع، بعد تعرض الأخير لعملية دفع من مهاجم الشرطة أحمد فرحان.

ونُقل الحارس إلى المستشفى وهو في حال إغماء بسبب حادثة "بلع اللسان"، ليعلن ناديه بعد ساعات أن علي ياسين في وضع جيد، وغادر المستشفى بعد تلقيه العلاج المطلوب.

حارس مرمى نادي الطلبة حسن أحمد، كان هو الآخر ضحية إصابة بليغة، أجبرته على الخضوع لعملية كبرى دقيقة قبل أيام قليلة في أحد مستشفيات العاصمة بغداد، إثر تعرضه لتدخل عنيف خلال مباراة الطلبة والكهرباء في الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق.

وبعد نقل الحارس حسن أحمد من الملعب إلى المستشفى تبين حسب التشخيص الطبي، تعرضه لإصابة في المعدة وحدوث ثقب وتمزق في الأمعاء، مما استدعى خضوعه لعملية جراحية دقيقة على الفور، حيث سيغيب الحارس عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بحسب ما أعلن ناديه.

يأتي هذا في الوقت الذي ولد فيه ضغط المباريات العديد من الإصابات للاعبين، خصوصا الدوليين منهم (في الدوري العراقي هناك مباراة كل 3 أيام)، حيث كان نادي الشرطة أكبر المتضررين بإصابة العديد من نجومه (8 لاعبين)، آخرهم القائد علاء عبد الزهرة، الذي ربما بات خارج الحسابات لفترة طويلة إثر إصابة عضلية في الفخذ في لقاء النفط، فيما كان زميله وهداف منتخب العراق مهند علي "ميمي" ضحية لإصابة في الساق خلال عمليات الإحماء التي سبقت مواجهة الشرطة لفريق القوة الجوية.