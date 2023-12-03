2023-12-03 20:34:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

مع قرب موعد "إلغاء الدفع النقدي" في محطات الوقود، في خطوة "إجبارية" على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، بدأ العديد من اصحاب المركبات ومستخدمي بطاقات الدفع الإلكتروني يشخصون عدداً من الاشكاليات والمعرقلات في عملية الدفع الإلكتروني في محطات الوقود.

وسجل عدد من اصحاب المركبات محاولات "فاشلة" للدفع عبر البطاقة الالكترونية قبل ان يعودوا ليلجأوا إلى نقطة الصفر، ليدفعوا نقدًا، في عملية تنسف إمكانية اطمئنان المواطنين والتخلي عن حمل الاموال النقدية في جيوبهم والمراهنة على البطاقات فقط، وهو الهدف الذي تسعى اليه الحكومة العراقية ومؤسساتها، ففي حال تعطلت البطاقة او الجهاز او أسيء استخدام الاجهزة من قبل اصحاب المحال او المحطات و"البوزرجية"، سيكون المواطن المتبضع في وضع محرج، اذا لم يكن يحمل الاموال نقدا ليدفع بدلا من الطريقة الالكترونية الحديثة في حال فشلها.

وبينما لاتزال عملية الدفع النقدي متاحة جنبا الى جنب مع الدفع الإلكتروني، مايعني يمكن تدارك الامر في حال فشلت محاولة الدفع الالكتروني، الا ان القلق يساور الجميع من موعد منع الدفع النقدي نهائيا واقتصاره على الدفع الالكتروني في محطات الوقود والذي من المؤمل ان يتم تطبيقه بداية العام المقبل.

ومن بين الاشكاليات التي طرحها عدد من المستخدمين للدفع الالكتروني في المحطات وتحدثوا لـ"بغداد اليوم"، أنه توجد عملية تأخير خلال عملية الدفع الالكتروني، وبعد فترة انتظار فاقت الـ 10 دقائق، واجه البعض رفض الجهاز لبطاقته الالكترونية دون معرفة الاسباب، مادفعه للعودة للدفع النقدي.





وواجه البعض الاخر، عدم وجود خبرة في استخدام الجهاز الخاص بالدفع من قبل "البوزرجية" في محطات الوقود، بالاضافة الى كتابة الرمز الخاص بالبطاقة من قبل البوزرجي بشكل خاطئ بطريقة "متعمدة" ليقوم المواطن بالدفع نقدا للحصول على فائدته الاضافية فوق المبلغ، او ان يقوم بفصل الاجهزة عن الانترنت، او ان يكون الانترنت غير موجود اساسا او يواجه مشاكل فنية.

وحول هذه الاشكاليات والعقبات، يطمئن مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "إيقاف التعامل النقدي في محطات الوقود بشكل تام لن يكون مع بداية السنة المقبلة، بل سيكون في الربع الأول من عام 2024، كما ستتم العملية بشكل تدريجي في المحطات واحدة بعد الأخرى".

وبين طالب ان "هناك أكشاكا سيتم افتتاحها في غالبية محطات الوقود من أجل اصدار بطاقة الدفع الإلكتروني، من أجل تسهيل هذا الامر على الكثير من المواطنين، كما ان الدفع عبر البطاقة لن يقطع خلاله أي مبلغ إضافي غير المبلغ الذي يظهر في شاشة الدفع، دون أي أجور أخرى".

وأضاف مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية ان "أجهزة الدفع ستكون متوفرة على كل مضخة حتى لا يكون هناك أي تأخير بقضية دفع الأجور، والعملية ستكون سهلة وسريعة ولن تسبب باي زخم، على العكس سوف تسرع من عملية الدفع بل الدفع النقدي الذي يأخذ وقت من اجل عد الأموال".