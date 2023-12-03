8 ضحايا ومصابين بقصف امريكي على الفصائل في كركوك

2023-12-03 22:09:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني اليوم الاحد (3 كانون الاول 2023)، بسقوط 8 ضحايا بين قتيل وجريح باستهداف احد مقرات الفصائل ضمن قضاء الدبس في كركوك.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "5 قتلى و 3 جرحى نتيجة قصف استهدف احد مقرات الفصائل ضمن قضاء الدبس في كركوك".

وكان النائب فالح الخزعلي قد قال في بيان تابعته "بغداد اليوم"، إن "جرائم أمريكا بحق الحشد الشعبي في كركوك امتداد لجرائم اسرائيل في غزة"، مبينا انه "على الحكومة ان تقف مع أبناء الحشد الشعبي واخراج أمريكا من العراق مطلب شرعي و وطني".

واشار الى انه "لاقيمة للسيادة مع الاستهداف والخروقات المستمرة ضد قواتنا الأمنية من قبل الامريكان".