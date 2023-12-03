بأمر مباشر من السوداني.. "قوات نخبة" تنتشر في 3 مناطق بديالى "إلى ما بعد 18 كانون الجاري"

2023-12-03 22:20:48 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني، اليوم الأحد (3 كانون الأول 2023)، بان قوات نخبة قادمة من بغداد بدأت بالانتشار الفعلي في 3 مناطق بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" بناءً على اوامر مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بدأت قوات نخبة وهي قوات خاصة تابعة لوزارة الدفاع بالانتشار الفعلي في 3 مناطق بديالى ضمن اجراءات احترازية ورسالة دعم لامن المحافظة بعد الخروقات الاخيرة".

واضاف، ان "القوة ستكون تحت إمرة عمليات ديالى في تنفيذ أي واجبات"، لافتا الى ان "القوة ستساعد في دعم اي خطوات تسهم في كشف طلاسم مجزرة العمرانية الأخيرة".

واشار الى ان "كل القوة ستبقى الى ما بعد اجراء الانتخابات في 18 كانون الاول خاصة، وهناك طلبات من عدة قوى سياسية بضرورة وجود قوات نخبة مع بدءًا الانتخابات لاحتواء اي خروقات او محاولات التضييق على الناخبين من قبل بعض الاطراف المتنفذة".

ويوم الخميس الماضي نفّذ مسلحون مجهولون هجوما مزدوجا بعبوتين ناسفتين وأسلحة قنص استهدف مركبة تقل مدنيين بين ناحية الوجيهية وقرية (العمرانية) في المقدادية شمال شرقي ديالى، ما تسبب بسقوط 11 شهيدًا و9 مصابين بعضهم في حالة حرجة.

وكشف مصدر مطلع، اليوم الأحد (3 كانون الأوّل 2023)، عن جزء من التقرير الاولي لمجزرة العمرانية في محافظة ديالى، فيما رجح أن تعلن وزارة الداخلية عن بعض تفاصيل المجزرة خلال الأيام المقبلة.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "لجنة التحقيق العليا التي امر رئيس الوزراء بتشكيلها تضمنت 5 أجهزة امنية باشراف مباشر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، للوقوف على ملابسات مجزرة العمرانية قرب ناحية الوجيهية (22كم شمال شرق بعقوبة) قبل 3 ايام والتي اسفرت عن سقوط 11 شهيدًا و9 جرحى بينهم حالات حرجة".

واضاف، ان "التقرير الاولي للمجزرة يشير الى ان داعش هو المتورط الرئيسي وهناك جهود استثنائية تبذل من اجل كشف خيوط الاعتداء من خلال التحقيقات التي اخذت بعدًا مكثفًا في الساعات الـ 24 الماضية مع زيارة وزير الداخلية وقيادات أمنية مهمة لموقع الجريمة".

واشار المصدر الى، ان "وزارة الداخلية ربما ستعلن في قادم الايام عن بعض تفاصيل مجزرة العمرانية بعد اكمال التحقيقات خاصة وانها تعهدت بالمضي في اجراءات التحقيق وصولا الى كشف هوية الجناة وتقديمهم للعدالة".