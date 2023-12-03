2023-12-03 22:26:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

وبعد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب، تستمر المباحثات السياسية والحوارات لاختيار رئيس جديد للبرلمان.

ويؤكد القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الاحد (3 كانون الاول 2023)، استمرار الحوارات السياسية لانتخاب رئيس البرلمان قبل موعد انتخابات مجالس المحافظات، فيما اشار الى موقف الائتلاف من الامر.

وقال الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "القوى السياسية المختلفة تتواصل وتتحاور من أجل الوصول الى تفاهمات وتوافق على شخصية رئيس البرلمان الجديد، فهناك إصرار سياسي على حسم هذا الملف قبل انتخابات مجالس المحافظات"، مشيرا الى أن "الامر مرهون بنتائج الحوارات".

واشار الفتلاوي الى ان "الاطار التنسيقي لا يدعم شخصية محددة حتى الان لرئاسة مجلس النواب"، مؤكدا أنه "يعمل على تقريب وجهات النظر من أجل دخول كل القوى السياسية بمرشح واحد، وتقليل حدة الخلافات السياسية وعدم تعميقها".

وفي وقت سابق، عدّ عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، أن انتخاب رئيس جديد للبرلمان بدلا عن محمد الحلبوسي يتطلب توافق الكتل السنية بالكامل.

وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "منصب رئيس البرلمان للمكون السني ومن يتفق عليه المكون يجب التصويت له".

وأضاف أنه "يجب احترام رغبة المكون، كما يتم احترام رغبة المكون الشيعي ويعطى لهم حق الاختيار في منصب رئاسة الوزراء".

وأوضح أن "الكرد وتحديدا الحزب الديمقراطي يحترم رغبة الكتل السنية ذات الأغلبية التي تتفق على مرشح معين لمنصب رئيس البرلمان، ومن يتفقون عليه سنصوت له".

وكان مجلس النواب قد أرجأ، جلسته الاستثنائية الخاصة بالتصويت على رئيس جديد للبرلمان بدلا من الحلبوسي، الى حين تحقيق التوازن السياسي.