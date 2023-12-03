رويترز: مقتل 5 عناصر من فصائل مسلحة قرب كركوك

2023-12-03 22:28:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفادت وكالة ‏رويترز نقلا عن مصادر أمنية عراقية، مساء اليوم الأحد (3 كانون الأول 2023) بمقتل 5 عناصر من جماعة عراقية مسلحة قرب كركوك فيما يشتبه بأنها ضربة أمريكية.

وكان مصدر أمني أفاد بوقت سابق مساء اليوم لـ"بغداد اليوم"، بسقوط 8 ضحايا بين قتيل وجريح باستهداف احد مقرات الفصائل ضمن قضاء الدبس في كركوك.

وقال المصدر، إن "5 قتلى و 3 جرحى نتيجة قصف استهدف احد مقرات الفصائل ضمن قضاء الدبس في كركوك".

وكانت صحيفة تايمز اوف إسرائيل، كشفت اليوم الأحد، عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي عقدت أمس بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكن، مؤكدة ان حكومة السوداني أصدرت "تحذيرا" لواشنطن من مغبة استمرار استهدافها الفصائل داخل البلاد.

وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان السوداني "حذر" بلينكن من تنفيذ مزيد من "عمليات الرد" التي تقوم من خلالها بضرب المواقع التي تنطلق منها هجمات ضد قواعدها في العراق، مشيرة الى ان "آخر تلك الهجمات التي وقعت في 22 من نوفمبر تشرين الثاني الماضي، أدت الى إصابة تسعة افراد من احد الفصائل التي قامت باطلاق صواريخ ضد قاعدة أمريكية.



























