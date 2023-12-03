"المقاومة الإسلامية في العراق" تؤكد مقتل خمسة من عناصرها بقصف أمريكي

2023-12-03 23:16:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، مساء اليوم الأحد (3 كانون الأول 2023) مقتل خمسة من عناصر في قصف "أمريكي".

وذكر بيان لها تلقته "بغداد اليوم"، "بمزيد من الفخر والاعتزاز تزف المقاومة الإسلامية في العراق كوكبةً من خمسة شهداء، ليلتحقوا بقافلة النور، الذين ارتقوا في معركة الحق ضد الباطل المتجسد بقوات الاحتلال الأمريكي في العراق".

وأضاف البيان انه "وفي الوقت الذي تؤكد فيه المقاومة ثباتها واستمرارها في مواجهة الأعداء، تتوعد قواتهم المحتلة للبلاد بالمزيد من الضربات الموجعة حتى إخراجها مذلولة مدحورة من أرض المقدسات".

وكانت وكالة ‏رويترز أفادت نقلا عن مصادر أمنية عراقية، مساء اليوم الأحد، بمقتل 5 عناصر من جماعة عراقية مسلحة قرب كركوك فيما يشتبه بأنها ضربة أمريكية.