وزارة العمل تعلن إطلاق الرواتب التقاعدية للعمال يوم الاربعاء المقبل

2023-12-04 08:21:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين (4 كانون الاول 2023)، اطلاق الرواتب التقاعدية للعمال للشهر الجاري، يوم الاربعاء المقبل.

ونقل بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، عن وزير العمل احمد الاسدي قوله، انه" بالنظر لتطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023، تقرر صرف الرواتب التقاعدية لشهر كانون الاول/ 2023، يوم الاربعاء الموافق 6-12-2023 بعد الظهر".

واضاف، ان" القرار جاء بعد استكمال اجراءات تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023، فيما سيتم استلام طلبات التظلم بعد استلام الراتب التقاعدي.