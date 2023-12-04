أبرزها ديربي كوردستان.. 4 مواجهات في انطلاق الجولة 7 لدوري نجوم العراق

2023-12-04 08:58:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الاثنين، منافسات الجولة السابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم 2023-2024. وتقام في اليوم الأول أربع مواجهات في ملاعب بغداد والكوت ودهوك وزاخو.

ويحتضن ملعب الكوت أولى المواجهات بين فريقي القاسم وضيفه نفط ميسان عند الساعة 1:45 ظهراً، وتقام في ملعب زاخو عند الساعة الثانية والنصف مباراة ديربي كوردستان بين أصحاب الأرض زاخو وضيفه نوروز.

وفي نفس التوقيت تقام مباراة مهمة في ملعب دهوك تجمع فريقا دهوك وضيفه الطلبة، بينما سيحتضن ملعب الزوراء مباراة نادي الكهرباء وضيفه الكرخ.

وتمسك نادي القوة الجوية، بصدارة دوري نجوم العراق لكرة القدم، برصيد 13 نقطة، رغم تأجيل مباراته أمام الحدود ضمن الجولة السادسة مستغلاً خسارة ملاحقه نادي الشرطة أمام النفط 0-1.