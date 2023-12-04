رئيس الجمهورية: العراق خسر ثلث الدولة بسبب الإرهاب ويجب وقف الحرب في غزة خلال أسبوع

2023-12-04 09:02:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

طالب رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، بوقف الحرب في غزة خلال أسبوع، فيما لفت إلى ان قرار العراق مستقل في قضايا المنطقة ولا نتبع أي دولة أخرى.

وقال رشيد في مقابلة متفلزة، تابعتها "بغداد اليوم"، اليوم الاثنين (4 كانون الأول 2023)، على هامش مؤتمر الأطراف للمناخ، COP28، ان" العراق خسر ثلث الدولة بسبب الأعمال الإرهابية، وفيما لفت إلى ان الأزمة في العراق انتهت، بيّن ان التحدي المائي في العراق سببه مصادره المائية التي تأتي من الخارج، وهناك تنسيق مع إيران وتركيا بشأن ملف المياه.

واضاف، انه" بعد استتباب الأمن أصبح لدى الحكومة العراقية برنامج مكثف لتلبية احتياجات السكان، مشددا على أهمية إبقاء الأمن في العراق، وتحسين بنيته التحتية".

واوضح، ان" الأزمة في العراق انتهت لكن تحسين الخدمات يحتاج سنوات عدة، مبينا إن" التحدي المائي في العراق سببه مصادره المائية التي تأتي من الخارج، وهناك تنسيق مع إيران وتركيا بشأن ملف المياه".

واكمل الرئيس، ان" علاقة العراق جيدة مع دول الجوار والمنطقة، والوضع مستقر في بغداد أمنيا ولكن الإعلام يحاول تشويه هذه الصورة".

وبين، ان" عمليات النزوح في العراق مرتبطة بعوامل كثيرة منها تغيرات المناخ، مشيرا الى ان" عمليات النزوح الآن تنخفض بشكل ملحوظ داخل العراق، و ان التغيرات المناخية أثرت كثيرا على العراق، مثل ما أثرت على العالم ".

واكد، ان" جفاف الأهوار لم يكن بفعل تغيرات المناخ ولكن بسبب العمليات العسكرية، وقمنا بحل جميع مشاكلنا مع دول الجوار ونقوم بدور الوسيط في المنطقة".

واستدرك رشيد، اننا" نطالب بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حقوق كاملة، ونستنكر العدوان الإسرائيلي على غزة ونطالب بوقف الحرب خلال أسبوع، لافتا الى ان، قرار العراق مستقل في قضايا المنطقة ولا نتبع أي دولة أخرى.

المصدر: سكاي نيوز