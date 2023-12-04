جنايات كربلاء: السجن المؤبد بحق تاجر بالمواد المخدرة

2023-12-04 09:58:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

بغداد / إعلام القضاء

أصدرت محكمة جنايات كربلاء حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن " المتاجر ضبطت بحوزته ما يقارب (43) غرام من مادة المثيل امفيتامين (الكرستال) المخدرة وميزان عدد (2) يستخدم في وزن المواد المخدرة".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".