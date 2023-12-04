نمط أميركي جديد من الهجمات ضد الفصائل الحليفة لإيران في العراق

2023-12-04 10:00:20 - المصدر: العربي الجديد

استهدفت طائرة أميركية مسيّرة مجموعة من المسلحين في ضواحي مدينة كركوك (250 كيلومترا شمال العراق)، كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ على قاعدة "حرير" الجوية في أربيل والتي تضم مئات العسكريين الاميركيين، ما أدى إلى مقتل 5 مسلحين وجرح 3 آخرين.

ويعد الهجوم هو الأول من نوعه من جهة العمليات الاستباقية التي تستهدف الفصائل المسلحة في العراق من قبل واشنطن.

وأكد مسؤول رفيع في وزارة الداخلية العراقية ببغداد، لـ"العربي الجديد"، مقتل 5 عناصر من جماعة "حركة النجباء"، المرتبطة بإيران، بزعامة أكرم الكعبي، وإلى إصابة 3 آخرين في قصف نفذته طائرة مسيرة على شاحنة كانت تتهيأ لتنفيذ هجوم على قاعدة "حرير" في أربيل.

وأضاف المسؤول ذاته أن القصف وقع ليلة أمس في قرية خراب الروت، بمنطقة الدبس، جنوبي كركوك، وهي من المناطق التي تنشط فيها جماعات مسلحة حليفة لإيران، بينما أكد مسؤول آخر في وزارة الداخلية العراقية أن جميع القتلى منتسبون إلى الحشد الشعبي ضمن مليشيا "النجباء".

وبحسب ما قال المسؤول في حديث لـ"العربي الجديد"، فإن العملية الاستباقية تخللها وجود طيران حربي وآخر للمراقبة، وهو ما يأتي مخالفا لاتفاق بين حكومتي بغداد وواشنطن الموقع عام 2021، مشيرًا إلى أن القوات العراقية عثرت على منصة صواريخ وطائرتين مسيرتين على الأقل في الموقع الذي تم قصفه بصاروخ موجه على المجموعة.

ولم يصدر أي تعليق عن القوات الأميركية أو السلطات العراقية الرسمية لغاية الآن، لكن يُتوقع أن تؤدي عملية القصف الجديدة إلى تأزيم سياسي في البلاد، خاصة مع ضغوط القوى السياسية الحليفة لإيران على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمراجعة الاتفاقات المبرة مع واشنطن والعمل على إخراج كافة القوات الأجنبية القتالية من العراق.

مليشيا "النجباء" تعلن مقتل 5 من أفرادها

بدورها، أعلنت مليشيا "النجباء"، في بيان مقتضب، مقتل 5 من أفرادها بقصف أميركي على كركوك، وقالت في البيان الذي نقلته وسائل إعلام عراقية محلية، فجر اليوم الاثنين، إن عناصرها "ارتقوا في معركة الحق ضد الباطل المتجسد بقوات الاحتلال الأميركي في العراق"، متوعدة بعمليات جديدة ضد القوات الأميركية.

ونشر ناشطون صورا للقتلى الذين كشفت عن هوياتهم مليشيا "حركة النجباء"، من خلال إعلانها بيان مقتلهم.

صور القتلى الخمسة، ضمن فصيل حركة النجباء المنضوي في الحشد الشعبي، الذين قتلوا بضربة أمريكية في محافظة كركوك هذا اليوم. pic.twitter.com/EfzYYCMekW — عمر الجنابي (@omartvsd) December 3, 2023

وخلال الأسابيع الماضية، شنت جماعات عراقية مسلحة، تُصنف على أنها حليفة لطهران، وتُطلق على نفسها اسم "المقاومة الاسلامية"، سلسلة من الهجمات المسلحة بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت قواعد ومعسكرات للجيش الأميركي داخل العراق وسورية، ردا على الدعم الأميركي للاحتلال الإسرائيلي في العدوان الحالي على غزة، بحسب بيانات متسلسلة نشرتها تلك الجماعات وتبنت من خلالها تلك الهجمات.

وجماعة "المقاومة الإسلامية" هي مظلة مسلحة جديدة في العراق تجمع مليشيات عراقية عدة، أبرزها "كتائب حزب الله" و"النجباء" و"حركة أنصار الله الأوفياء"، وتتبنى منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عمليات ضد المصالح الأميركية في البلاد، ضمن ردها على الدعم الأميركي للاحتلال الإسرائيلي في العدوان على غزة.