ديالى تكشف حقيقة "اضراب التربية" بسبب تأخر رواتب الموظفين

2023-12-04 10:14:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين (4 كانون الأول 2023)، حقيقة دخول موظفي مديرية التربية باضراب شامل بسبب تاخر تسديد الرواتب.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان" العشرات من موظفي تربية محافظة ديالى نظموا وقفة احتجاجية لتاخر تسديد الرواتب الشهرية اسوة باقرانهم في مديريات المحافظات الاخرى، نافيًا وجود اضراب شامل كما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعية وبعض وسائل الاعلام".

واضاف، ان" الوقفة الاحتجاجية هي رسالة تعبير لالاف الأسر التي تعاني بسبب تاخر تسديد الرواتب الشهرية، مشيرا الى ان الوقفة استمرت بعض الوقت قبل ان يعود الموظفون الى اقسامهم لاكمال الدوام الرسمي بشكل طبيعي دون اي اشكاليات".

يذكر ان موظفي تربية ديالى وجميع ملاكاتها التعليمية لم تستلم حتى الان رواتبها الشهرية التي كانت معتادة في 25 من كل شهر دون معرفة اسباب التاخير.