الامم المتحدة: العراق يحتل مركز الصدارة ويضع بصمته في مؤتمر المناخ

2023-12-04 10:22:53 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

الأمم المتحدة تشيد بمشاركة العراق في مؤتمر المناخ.. وتؤكد أن العراق يحتل مركز الصدارة ويضع بصمته في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ



أشادت منظمة الأمم المتحدة بمشاركة العراق في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) المنعقد في الإمارات، مشيرة إلى افتتاح فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد لجناح العراق في مؤتمر المناخ لهذا العام والذي يعد الأول من نوعه.

وأشارت الأمم المتحدة في بيانها إلى أن العراق يحتل مركز الصدارة ويضع بصمته في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.



